ЦИК: после подсчета 56% голосов, Молдавия против вступления в ЕС

Около 56% граждан Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в Европейский союз. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 56% протоколов.
Изменения в конституцию с целью присоединения Молдавии к ЕС поддержали чуть более 43% граждан. Результаты голосования могут еще измениться. Окончательные данные объявят позднее.
Напомним, ранее стало известно, что работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили на два часа. Они будут открыты до 23:00.
Данное решение было принять из-за большого количества ожидающих избирателей.
После подсчета половины голосов граждане Молдовы вцуступили против вступления в ЕС
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