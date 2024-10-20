ЦИК: после подсчета 56% голосов, Молдавия против вступления в ЕС

Около 56% граждан Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в Европейский союз. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 56% протоколов.

Изменения в конституцию с целью присоединения Молдавии к ЕС поддержали чуть более 43% граждан. Результаты голосования могут еще измениться. Окончательные данные объявят позднее.

Напомним, ранее стало известно, что работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили на два часа. Они будут открыты до 23:00.

Данное решение было принять из-за большого количества ожидающих избирателей.

После подсчета половины голосов граждане Молдовы вцуступили против вступления в ЕС