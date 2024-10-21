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Гагаузия и Приднестровье не поддержали вступление Молдавии в ЕС

Два региона Молдавии - Гагаузия и Приднестровье - не стали голосовать за вступление в Европейский союз.
Марина Крижановская 2024-10-21 03:44:29
© Фото: pv.cec.md

Два молдавских региона - Приднестровская Молдавская Республика и Автономное территориальное образование Гагаузия - не поддержали решение властей о вступлении в Европейский союз. На референдуме жители ответили на следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».

Обработав 100% голосов, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что «Против» высказались 94,84% избирателей в Гагаузии и 62,56% в Приднестровье. Данные молдавской ЦИК цитирует RT.

Кроме того, по подсчетам результатов голосования в этих двух регионах на выборах президента Молдавии лидирует Александр Стояногло. Он получил 48.67% и 35.41% в Гагаузии и Приднестровье, соответственно. Отмечается, что Майя Санду - действующий президент Молдавии - получила там 2.26% и 25.21%.

Немногим ранее приводились данные, что по результатам обработки 70,03% бюллетеней Майя Санду набрала 36,39% голосов. Ее соперник - бывший генеральный прокурор Александр Стояногло - предварительно заручился голосами 29,04% человек.

#в стране и мире #Молдавия #голосование #Приднестровье #референдум #Гагаузия #Майя Санду #ЦИК #вступление в ЕС #Александр Стояногло
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