Mash: у Ливанова появились проблемы с двигательным аппаратом после выписки

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова после выписки из больницы появились проблемы с двигательным аппаратом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Лучший Шерлок Холмс восстанавливается после инсульта. Из-за того, что Василию Борисовичу тяжело двигаться, врачи рекомендовали ему пользоваться ходунками», - говорится в публикации.

Отмечается, что на прошлой неделе ему вызвали скорую помощь в связи с ухудшением его состояния.

Напомним, что 15 октября артиста выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. Ранее у актера обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови.