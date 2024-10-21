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Mash: у Ливанова появились проблемы с двигательным аппаратом после выписки

По данным Telegram-канала, актеру прописали ходунки.
Глеб Владовский 2024-10-21 11:38:50
© Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова после выписки из больницы появились проблемы с двигательным аппаратом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Лучший Шерлок Холмс восстанавливается после инсульта. Из-за того, что Василию Борисовичу тяжело двигаться, врачи рекомендовали ему пользоваться ходунками», - говорится в публикации.

Отмечается, что на прошлой неделе ему вызвали скорую помощь в связи с ухудшением его состояния.

Напомним, что 15 октября артиста выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. Ранее у актера обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови.

#в стране и мире #Василий Ливанов #двигательная активность #выписка из больницы #ходунки
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