Офис Зеленского отверг возможность переговоров с Россией о мире

Михаил Подоляк заявил, что не может быть никаких «реальных переговоров о мире».

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Между киевским режимом и Россией не может быть никаких «реальных переговоров о мире». Об этом сегодня заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть», - цитирует его «360».

Ранее президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. По его словам, именно Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса.

Глава государства также напоминал о подписанном Владимиром Зеленским указе, согласно которому запрещается ведение таких переговоров с РФ.