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В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

Президентские выборы в Молдавии проходят каждые четыре года.
Ирина Егорова 2024-10-20 08:02:05
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com,Globallookpress

Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС открылись по всей стране. Проголосовать можно с 7 утра в течение дня на почти 2 000 избирательных участков.

В бюллетенях избиратели поставят галочку напротив одного из 11 зарегистрированных кандидатов. Среди них есть и нынешний президент республики Майя Санду.

Выборы проходят каждые четыре года.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз. Президент республики Майя Санду рассчитывает на вступление в блок к 2030 году. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, евроинтеграция для Молдовы окажется кредитом и приведет к кабале и колонизации республики.

#Молдавия #Выборы #евросоюз #Президент #Майя Санду
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