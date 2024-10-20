Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС открылись по всей стране. Проголосовать можно с 7 утра в течение дня на почти 2 000 избирательных участков.

В бюллетенях избиратели поставят галочку напротив одного из 11 зарегистрированных кандидатов. Среди них есть и нынешний президент республики Майя Санду.

Выборы проходят каждые четыре года.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз. Президент республики Майя Санду рассчитывает на вступление в блок к 2030 году. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, евроинтеграция для Молдовы окажется кредитом и приведет к кабале и колонизации республики.