Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кредитом «план роста», который анонсирует для Молдавии Еврокомиссия. По ее словам, это может привести к кабале и колонизации республики.

«Фон дер Ляйен анонсировала европейский "план роста" для Молдавии. Большая часть этого так называемого "плана роста" выделена в виде кредита», - заявила Захарова на брифинге.

Сумма, которую Кишинев отдаст за этот «план», составляет 1,8 миллиардов евро. Именно такие инвестиции обещала Урсула фон дер Ляйен Молдавии, если она сохранят путь евроинтеграции.



В частности, официальный представитель МИД РФ напомнила слова посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса. Он утверждает, что в результате евроинтеграции Молдавии западные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. При этом, в случае задолженности земли придется отдавать даром.



Ранее власти Молдавия отказались проводить референдум о вступлении в Европейский союз на территории Приднестровья. Правительство обосновало это тем, что правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков «на неконтролируемой территории» .