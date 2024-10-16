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Захарова: евроинтеграция для Молдовы окажется кредитом

Кишинев может задолжать ЕК 1,8 миллиардов евро, который они будут забирать землями.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 22:23:16
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кредитом «план роста», который анонсирует для Молдавии Еврокомиссия. По ее словам, это может привести к кабале и колонизации республики.

«Фон дер Ляйен анонсировала европейский "план роста" для Молдавии. Большая часть этого так называемого "плана роста" выделена в виде кредита», - заявила Захарова на брифинге.

Сумма, которую Кишинев отдаст за этот «план», составляет 1,8 миллиардов евро. Именно такие инвестиции обещала Урсула фон дер Ляйен Молдавии, если она сохранят путь евроинтеграции.

В частности, официальный представитель МИД РФ напомнила слова посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса. Он утверждает, что в результате евроинтеграции Молдавии западные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. При этом, в случае задолженности земли придется отдавать даром.

Ранее власти Молдавия отказались проводить референдум о вступлении в Европейский союз на территории Приднестровья. Правительство обосновало это тем, что правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков «на неконтролируемой территории» .

#Молдавия #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #Евроинтеграция #Санду #Янис Мажейкс #План роста
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