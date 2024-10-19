Посольство РФ: сроки восстановления электричества на Кубе неизвестны

Сроки восстановления электроснабжения на Кубе назвать нельзя. Об этом сообщили в российском посольстве.

Там подчеркнули, что специальные службы делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«В связи с выходом из строя энергосистемы Кубы в настоящее время подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В данный момент по всему острову наблюдаются перебои со связью и Интернетом. Россиян призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей. По возможности, отдыхающих призвали экономнее расходовать заряд на своих мобильных гаджетах.

Напомним, энергосистема Кубы серьезно пострадала в результате сбоя в работе теплоэлектростанции.

Власти сразу отреагировали на произошедшее. Так, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» решению проблемы.

Примечательно, что в минувший четверг глава государства заявлял о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в энергетической сфере. По его мнению, она вызвана финансовым и энергетическим давлением со стороны США, которые затрудняют импорт топлива и других ресурсов.