МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство РФ: сроки восстановления электричества на Кубе неизвестны

Отдыхающих на Кубе россиян призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
Ян Брацкий 2024-10-19 04:20:15
© Фото: Karsten Koch httpimagebroker.com#search Global Look Press

Сроки восстановления электроснабжения на Кубе назвать нельзя. Об этом сообщили в российском посольстве.

Там подчеркнули, что специальные службы делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«В связи с выходом из строя энергосистемы Кубы в настоящее время подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В данный момент по всему острову наблюдаются перебои со связью и Интернетом. Россиян призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей. По возможности, отдыхающих призвали экономнее расходовать заряд на своих мобильных гаджетах.

Напомним, энергосистема Кубы серьезно пострадала в результате сбоя в работе теплоэлектростанции.

Власти сразу отреагировали на произошедшее. Так, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» решению проблемы.

Примечательно, что в минувший четверг глава государства заявлял о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в энергетической сфере. По его мнению, она вызвана финансовым и энергетическим давлением со стороны США, которые затрудняют импорт топлива и других ресурсов.

#Куба #Электричество #Посольство РФ #Сбой #ТЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 