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CNN: в Сеть слили секретные данные США об израильском ответе Ирану

Речь идет о готовящемся израильском ответе на иранскую массированную атаку 1 октября, в ходе которого Тегеран выпустил более 400 ракет.
Елизавета Кондрикова 2024-10-20 02:37:45
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa Globallookpress

США расследуют утечку своих строго засекреченных разведданных касательно подготовки Израиля к ответному удару по Ирану, которая может поставить под сомнение американо-израильские отношения. Речь идет об учениях израильских ВВС с применением ракет класса «воздух-земля» и перемещении боеприпасов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Будущая координация между США и Израилем также может быть поставлена ​​под сомнение. Доверие является ключевым компонентом в отношениях, и в зависимости от того, как произошла утечка информации, доверие может быть подорвано», - говорится в публикации.

В пятницу 18 октября в Сеть были слиты документы, датированные 15 и 16 октября, на которых стоит гриф «совершенно секретно». Сообщается, что их утечкой займется ФБР, Пентагон и другие американские разведывательные ведомства. Они разбираются, кто имел доступ к данным.

Уточняется, что документы также указывают на то, что Израиль обладает ядерным оружием, этот факт страна отказывается подтверждать. Так, в США считают, что Тель-Авив не будет применять этот тип вооружений для атаки по Ирану.

Напомним, имеется в виду иранская массированная атака по Израилю 1 октября, страна выпустила более 400 ракет. На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант согласовали план ответных действий.

Ранее президент США Джо Байден признался, что Вашингтону известно, когда и как произойдет израильский ответный удар.

#сша #Израиль #ливан #Ответный удар #ракетная атака
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