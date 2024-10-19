Байден заявил, что США известна дата израильского ответа на удар Ирана

В США знают, когда и каким образом Израиль собирается ответить на иранский массированный удар 1 октября, сообщил американский президент Джо Байден перед вылетом из Германии.

По данным агентства Reuters, он отказался вдаваться в подробности по этому вопросу. Байден также сообщил, что существует возможность достичь договоренности между Ираном и Израилем о временном прекращении огня между ними.

Речь идет об иранской атаке по Израилю, в ходе которой страна выпустила более 400 снарядов. По данным Тегерана, 80% из них достигли своей цели.

Во вторник 15 октября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант согласовали план ответных действий в отношении Ирана. В сообщении подчеркивалось, что для проведения операции необходимо окончательное решение правительства.