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Байден заявил, что США известна дата израильского ответа на удар Ирана

Американский президент отказался раскрыть детали готовящейся операции.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 00:41:06
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency Globallookpress

В США знают, когда и каким образом Израиль собирается ответить на иранский массированный удар 1 октября, сообщил американский президент Джо Байден перед вылетом из Германии.

По данным агентства Reuters, он отказался вдаваться в подробности по этому вопросу. Байден также сообщил, что существует возможность достичь договоренности между Ираном и Израилем о временном прекращении огня между ними.

Речь идет об иранской атаке по Израилю, в ходе которой страна выпустила более 400 снарядов. По данным Тегерана, 80% из них достигли своей цели.

Во вторник 15 октября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант согласовали план ответных действий в отношении Ирана. В сообщении подчеркивалось, что для проведения операции необходимо окончательное решение правительства.  

#сша #Израиль #Иран #Джо Байден #ЦАХАЛ #ракетная атака
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