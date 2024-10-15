МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Kan: Нетаньяху и Галант согласовали способ и время атаки по Ирану

Для проведения атаки необходимо окончательное решение правительства, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-10-15 11:03:51
© Фото: JINI XinHua, Global Look Press

План ответных действий в отношении Ирана согласован в ходе встречи по вопросам безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта с другими министрами.

Были определены сроки и характер ответных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan.

Но для проведения атаки необходимо окончательное решение правительства, говорится в сообщении.

С 1 октября международные СМИ публикуют различные версии возможных ответных действий Израиля на ракетную атаку Ирана.

Washington Post писала, что Армия обороны Израиля готова ударить по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным - об этом якобы сообщил Нетаньяху властям США.

Через три дня после ракетной атаки совет министров безопасности Израиля принял решение ответить Ирану ударом по его нефтяным объектам, сообщал израильский телеканал News 13.

Иран также уведомил США, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности», сообщало агентство Al Jazeera.

#Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #арабо-израильский конфликт #Йоав Галант
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 