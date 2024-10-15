Kan: Нетаньяху и Галант согласовали способ и время атаки по Ирану

План ответных действий в отношении Ирана согласован в ходе встречи по вопросам безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта с другими министрами.

Были определены сроки и характер ответных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan.

Но для проведения атаки необходимо окончательное решение правительства, говорится в сообщении.

С 1 октября международные СМИ публикуют различные версии возможных ответных действий Израиля на ракетную атаку Ирана.

Washington Post писала, что Армия обороны Израиля готова ударить по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным - об этом якобы сообщил Нетаньяху властям США.

Через три дня после ракетной атаки совет министров безопасности Израиля принял решение ответить Ирану ударом по его нефтяным объектам, сообщал израильский телеканал News 13.

Иран также уведомил США, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности», сообщало агентство Al Jazeera.