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На Украине госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации

Возможность бронирования работников важных организаций закрыли до 15 ноября.
Сергей Лебедев 2024-10-20 16:31:55
© Фото: Serhiihudakukrinform, Keystone Press Agency, Global Look Press

Приложение украинского электронного сервиса предоставления государственных услуг закрыло для работодателей возможность бронирования своих работников от мобилизации. Об этом сообщает местные СМИ.

Отмечается, что данная услуга закрыта до 15 ноября. До этого момента якобы будет проводиться аудит забронированных военнообязанных.

Ранее на Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке. Он снизился с 14 дней до недели. Тем, кто живет не в административных центрах, предоставили 10 дней.

Напомним, указ о всеобщей мобилизации Владимир Зеленский подписал в феврале 2022 года.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #военные #услуга #мобилизация #бронирование
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