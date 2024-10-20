На Украине госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации

Приложение украинского электронного сервиса предоставления государственных услуг закрыло для работодателей возможность бронирования своих работников от мобилизации. Об этом сообщает местные СМИ.

Отмечается, что данная услуга закрыта до 15 ноября. До этого момента якобы будет проводиться аудит забронированных военнообязанных.

Ранее на Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке. Он снизился с 14 дней до недели. Тем, кто живет не в административных центрах, предоставили 10 дней.

Напомним, указ о всеобщей мобилизации Владимир Зеленский подписал в феврале 2022 года.