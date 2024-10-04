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На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке

Ранее срок явки для всех жителей страны составлял 14 дней.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 16:55:12
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency Globallookpress

Кабинет министров Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке с 14 дней до семи. О нововведениях свидетельствует постановление украинского правительства.

Уточняется, что военнообязанные, которые живут в других населенных пунктах области, располагают десятью днями, чтобы появиться в территориальном центре комплектования (ТЦК). Ранее срок в 14 дней был единым для всех жителей страны.

Напомним, на Украине на этой неделе также поступило предложение ставить женщин, прошедших базовую службу, на воинский учет. Украинки проходят этот курс по желанию, длится он три месяца.  

Указ о всеобщей мобилизации был подписан Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, в стране также запретили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 

#в стране и мире #Украина #Военкомат #повестка #мобилизация #кабмин украины
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