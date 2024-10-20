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Глава диаспоры объяснил, почему выборы президента Молдавии нелегитимны

Одновременно с выборами лидера Молдавии проходит референдум о вступлении страны в ЕС.
Ирина Егорова Андрей Вакула 2024-10-20 14:02:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Молдаване имеют возможность и право считать выборы президента нелегитимными, так как власти не дали каждому исполнить свой гражданский долг и проголосовать должным образом. Таким мнением поделился с корреспондентом «Звезды» руководитель диаспоры молдаван в Москве и Подмосковье Николай Погонец.

«Каждый должен отдать свой голос по своему желанию и выбору. Но, так как много желающих проголосовать - не хватит бюллетеней. Их всего 10 000. Официально зарегистрировались только 8 000 человек», - отметил глава диаспоры.

Однако граждане Молдавии, проживающие в России, а это, по словам руководителя, от 300 до 400 тысяч человек, были лишены возможности сделать свой выбор, так как открылось всего 2 избирательных участка, хотя изначально их должно было быть 12.

«Много желающих проголосовать - не хватит бюллетеней. Ожидания от выборов...если иметь в виду выборы, которые пройдут в Москве, они пройдут на самом должном уровне», - подчеркнул Погонец.

Выборы президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС проводятся 20 октября. В бюллетени представлены 11 зарегистрированных кандидатов, в том числе нынешний президент республики Майя Санду. Выборы признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. При этом для каждого процесса ее будут учитывать отдельно.

#Молдавия #Выборы #избиратели #Президент #наш эксклюзив #диаспора #молдаване
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