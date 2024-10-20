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В диаспоре возмутились отношением властей Молдавии к выборам

Бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС может не хватить — их всего 10 тысяч, при этом в России проживает до полумиллиона молдаван.
Ирина Егорова Станислав Иващенко 2024-10-20 09:45:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В центре Москвы с раннего утра у посольства Молдавии образовалась огромная очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики. Молдавия оставила в России всего два избирательных участка (и оба в Москве), поэтому избиратели стягиваются в столицу со всех регионов.

Например, председателю молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге Федору Урсу пришлось добираться до избирательного участка 10 часов на поезде.

«Мы очень сожалеем, что так поступило правительство Республики Молдовы, не открыли участки для голосования. Это наш выбор, наши права, мы хотим принимать участие в будущем нашей страны», - заявил корреспонденту «Звезды» Урсу.

Также он выразил опасения, что бюллетеней может не хватить на всех. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подготовлено только 10 000 бюллетеней, хотя только в диаспоре - 300 000 человек, а всего в России живет полмиллиона граждан Молдавии.

Выборы президента Молдавии и одновременно референдуме о вступлении страны в ЕС начались 20 октября. В бюллетени представлены 11 зарегистрированных кандидатов, в том числе нынешний президент республики Майя Санду. Выборы признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. При этом для каждого процесса ее будут учитывать отдельно.

#Молдавия #президентские выборы #наш эксклюзив #организация
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