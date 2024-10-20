В Кирсанове на месте взрыва в доме нашли тело пятого погибшего

Пятый погибший найден при разборе завалов в многоэтажном доме в Кирсанове, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«При разборе завалов обнаружено тело пятого погибшего», - говорится в сообщении ведомства.

Вчера, 19 октября, в Тамбовской области в городе Кирсанов произошел взрыв бытового газа в многоэтажке. В жилом доме разрушена часть четвертого и пятого этажа.

Губернатор Тамбовской области в связи с этим поручил ввести в городе режим ЧС. Пока ведется разбор завалов и обследование здания, жильцы расселены в пункты временного размещения.