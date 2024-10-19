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Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове

Пострадавшие размещены в пункты временного размещения.
Виктория Бокий 2024-10-19 13:53:32
© Фото: МЧС России

Глава Тамбовской области Максим Егоров прибыл в Кирсанов, где сегодня в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Он поручил местным властям ввести в городе режим чрезвычайной ситуации с целью оказания людям необходимой помощи.

«Прибыл в Кирсанов, где предположительно произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы. Пока идет обследование здания, жильцам пятиэтажки временно ограничили доступ в свои квартиры.

Сообщается, что сейчас кирсановцы, оставшиеся без крыши над головой, размещены в пункты временного размещения. Их обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Также пострадавшим будет оказана психологическая помощь.

Напомним, в 4:55 утра в городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв, в результате чего погибли три человека, пострадали четверо, а пятеро спасены. Причиной ЧП стал бытовой газ.

#взрыв #тамбовская область #газ #губернатор #Кирсанов
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