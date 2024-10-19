Опубликованы кадры с места взрыва газа в Тамбовской области

Видео с места взрыва газа в городе Кирсанове Тамбовской области опубликовало МЧС России. Спасатели работают на месте обрушения пятиэтажки.

На кадрах видно, что в результате взрыва разрушена часть многоквартирного дома. Повреждены 4 и 5 этажи здания на улице Коммунистической, сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пожарные потушили возгорание на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа, говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадали четверо, из них два человека погибли. Спасены пять жильцов.

На месте происшествия работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

Ранее губернатор Тамбовской области сообщил, что восемь человек пострадали при ЧП в городе Кираснове. Пятеро из них отказались от госпитализации. Взрыв произошел в 4.55 утра.