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Моряк рассказал, как спасся с перевернувшегося на Сахалине судна

Судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки.
Ирина Егорова 2024-10-18 13:15:57
© Фото: ТРК «Звезда»

Пострадавший член экипажа с судна «Григорий Ловцов», которое перевернулось на Сахалине во время перегрузки, рассказал врачам, что в момент ЧП находился в каюте. Сперва мужчина не понял, что произошло, потом в каюту начала заливаться вода. Чтобы спастись ему пришлось нырять в воду.

На данный момент, один человек находится в реанимации, у него переохлаждение.

«Если завтра все будет так же, его переведут в общую палату и будут следить, чтобы не развилась пневмония», - передает источник «Звезды».

Два члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Всего на борту судна находились семь человек. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки.

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