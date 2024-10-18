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Один моряк с судна «Григорий Ловцов» находится в реанимации

Два человека погибли. Судно могло перевернуться из-за перегруза - на борту перевозили песок и щебень.
Ирина Егорова 2024-10-18 10:15:00
© Фото: dvtproc, Telegram

Один пострадавший в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Оба с переохлаждением. Третий в удовлетворительном состоянии, направлен домой, рекомендовано амбулаторное наблюдение», - написал он в своем Telegram-канале.

Два члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Сейчас на месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Всего на борту судна находились семь человек.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил, что судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки. Это случилось около 14 часов по местному времени.

#в стране и мире #сахалин #реанимация #состояние #переохлаждение
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