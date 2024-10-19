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В России отработали все варианты вакцин против вируса Марбург

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что распространения вируса в нашей стране не будет.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 06:01:00
© Фото: MÃƒÂ°Rcio Pannunzio, Keystone Press Agency Global Look Press

Российские ученые к данному моменту отработали все варианты вакцины против смертельного вируса Марбург, все механизмы действия вакцины понятны, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. По его словам, Россия сильна в деле производства вакцин, «другие страны у нас учатся».

«Этот вирус по своей структуре очень близок к вирусу лихорадки Эбола. Поэтому в силу сходства, безусловно, ученые отработали уже все варианты вакцин», - сказал Петров в интервью агентству РИА Новости.

Россия обладает достаточной информацией по применению препаратов в этой области, успокоил он. Тем не менее депутат признал, что вирус Марбург относится к категории патогенных - тяжелых заболеваний, поэтому для нашей страны важно иметь в распоряжении вакцину против него, даже учитывая, что вируса на территории России нет.

Напомним, в начале октября Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения вируса Марбург, изначально он появился на африканском континенте в Руанде. Среди симптомов выявили сильную головную боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.

В Роспотребнадзоре допустили завоз этой лихорадки в нашу страну, однако ее распространения точно не произойдет. На данный момент в России не зарегистрировано ни одного подобного случая.

#Россия #вакцина #лихорадка Эбола #Российские ученые #вирус марбург
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