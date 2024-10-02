ВОЗ: миру угрожает эпидемия смертельного вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения вируса Марбург. Вирус впервые зарегистрировали в Руанде.

«ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», - следует из сообщения ВОЗ.

Случаи заболеваемости известны в семи из 30 округов страны и быстро распространяется по всей территории Руанды. Уже известно о 26 случаях, 8 из которых закончились летальным исходом.

Помимо этого сохраняется риск распространения в соседние страны, из-за фиксации случаев на границе с Конго, Танзанией и Угандой. Вирус также может выйти и на международный уровень, потому что заболевший вирусом полетел в Бельгию из международного аэропорта.

Известно, что Марбург передается человеку от летучих мышей и распространяется при контакте с зараженными, а также поверхностями и материалами.

Среди симптомов выявили сильную головную боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.