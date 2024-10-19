FT: США готовы предоставить Киеву до $20 млрд за счет активов России

США могут предоставить Украине кредит на сумму до $20 млрд с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских кредитов, пишет газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что сумма будет выдана в рамках кредита «Большой семерки» G7, часть Вашингтона составит 20%. Его обсуждение заняло последние несколько месяцев, ранее предполагалось, что вклад США будет меньше.

«Окончательное соглашение пока не достигнуто, и США все еще консультируются с членами конгресса и Украиной о том, как будет погашен кредит», - говорится в материале.

Союзники хотят предоставить Киеву средства уже до конца этого года, поэтому работа в этой связи ускорилась, добавил источник. В частности, страны Запада опасаются, что с приходом к власти в США экс-президента Дональда Трампа американская помощь Украине сократится.

Ожидается, что точный состав кредита будет объявлен 25 октября на встрече в Вашингтоне, сказал один из источников.

Напомним, при администрации президента США Джо Байдена Вашингтон потратил более $59 млрд на помощь Украине. В НАТО опасаются, что при Трампе американская поддержка уменьшится, поэтому блоку необходимо нарастить свои усилия в этой области.