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CNN: НАТО готовится к сокращению помощи США Украине после выборов

Генсек НАТО хочет, чтобы блок лидировал в вопросах оказания помощи Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 02:02:55
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab Globallookpress

Страны НАТО готовятся к сокращению объемов помощи Украине со стороны США в течение следующего года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в альянсе. По его словам, Европе необходимо активизироваться в этом вопросе.

«Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя, именно поэтому генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте - прим.ред.) хочет, чтобы НАТО лидировала в вопросах оказания помощи в сфере безопасности, а не чтобы это делал один союзник», - сказал высокопоставленный чиновник альянса.

По данным телеканала, обеспокоенность блока связана с возможной победой на ноябрьских выборах в США республиканца Дональда Трампа, уже сейчас будущее американской помощи Украины под сомнением. Именно эта тема «висела» над встречей министров обороны стран НАТО, которая состоялась на этой неделе, пишет СМИ.

Напомним, ранее Трамп называл Зеленского «величайшим продавцом воздуха» и отмечал, что тот хотел бы победы демократов на выборах в США. Сам же Зеленский в эту пятницу уверенно заявил, что если Вашингтон прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то ее возьмут на себя страны Евросоюза.  

Выборы в США состоятся 5 ноября.

#Украина #НАТО #сша #Дональд Трамп #выборы в США #помощь Украине
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