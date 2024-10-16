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Пентагон: объем военной помощи США Киеву при Байдене превысил $59 млрд

Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета помощи объемом $425 млн.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 23:30:08
© Фото: Maksim-Konstantinov-Global-Look-Press

Объем военной помощи Украине со стороны США с начала президентства действующего американского лидера Джо Байдена достиг почти $60 миллиардов, говорится в информационном бюллетене Пентагона.

Речь идет о более $59,8 млрд, $59,1 млрд из них были предоставлены, начиная с февраля 2022 года, уточнили в Пентагоне.

«Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны», - заключили в оборонном ведомстве США.

Напомним, сегодня американский президент объявил о выделении Киеву очередного пакета помощи на $425 млн, в новую партию вошли среди прочего средства ПВО, а также боеприпасы класса земля-воздух и бронетехника.

#Украина #сша #ВСУ #Пентагон #Джо Байден #помощь Украине
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