Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опозорился во время выступления в Королевском институте международных отношений* (признан в России нежелательной организацией).

Дипломат несколько раз не смог выговорить слово «цивилизованный» на английском, а после переврал сюжет знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, пишет РИА Новости. В интерпретации Залужного, знаменитый Отелло выпил яд, а не заколол себя кинжалом.

«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», - заявил дипломат.

Напомним, на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Залужного назначили в мае этого года после серии провалов в зоне спецоперации.

Кроме того, некоторые СМИ писали, что Владимир Зеленский таким образом избавился от вероятного конкурента на политической арене. Российский МИД затянувшуюся борьбу между Зеленским и Залужным назвал агонией украинских властей.