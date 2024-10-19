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Японец бросил коктейли Молотова в здание правящей партии в Токио

Он также попытался протаранить на автомобиле резиденцию пермьер-министра Японии, его задержали на месте.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 02:54:25
© Фото: Shingo Tosha, AFLO Globallookpress

В Токио мужчина попытался протаранить на машине канцелярию премьер-министра и забросал бутылками с зажигательной смесью штаб правящей партии, сообщает телеканал NHK. Мужчину сразу же задержали, он является гражданином Японии.

«Бомба с зажигательной смесью попала в машину, но пожар был быстро потушен, никто не пострадал. Он попытался бросить что-то вроде дымовой шашки, но был остановлен полицией и арестован на месте», - говорится в публикации.

Задержанный попытался проникнуть на территорию официальной резиденции премьера, но его авто врезалось в забор, уточнили в СМИ. У места происшествия был виден белый дым, его машина обгорела изнутри. В транспорте также обнаружили бытовые газовые баллоны и пластмассовые канистры для горючего.

Всего японец бросил пять-шесть коктейлей Молотова. Полиция начала расследование. Сообщается, что при задержании и после японец хранил молчание.

Напомним, в начале октября в Японии избрали нового премьер-министра, им стал председателя правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибу. Прошлое правительство Японии во главе с экс-главой Фумио Кисидой ушло в отставку.

#Япония #токио #полиция #резиденция премьер-министра
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