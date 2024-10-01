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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Следующий премьер Сигэру Исиба сформирует новый кабинет.
Ирина Егорова 2024-10-01 04:26:30
© Фото: Hiro KomaeXinHua, Global Look Press

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Свой пост покинет и премьер Японии Фумио Кисида, сообщает агентство «Киодо».

Следующим премьер-министром будет Сигэру Исиба, который сейчас занимает пост главы оборонного ведомства. Он и сформирует новый кабинет.

Ожидается, что генсек кабмина Есимаса Хаяси и еще несколько человек сохранят за собой свои кресла, передал генсек Хаяси. Обновления и перестановки в правительстве страны проходят на фоне низкого доверия общественности к политике, нестабильной экономики и растущих угроз безопасности.

Ранее японский премьер и лидер правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида отказался от участия в выборах главы партии, намеченных на сентябрь 2024 год. Рейтинги кабинета Кисиды крайне низкие. Они упали после политического скандала, в котором оказались замешаны некоторые из фракций ЛДП.

#Япония #премьер-министр #правительство #отставка
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