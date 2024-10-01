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Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

Перестановки в правительстве происходят на фоне нестабильности в японской экономике, растущих угроз и низкого доверия общества к политикам.
Ян Брацкий 2024-10-01 08:41:24
© Фото: POOL Keystone Press Agency Global Look Press

Депутаты нижней палаты японского парламента избрали председателя правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибу на пост премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте палаты. Исибу выбрали простым большинством голосов.

Избранный премьер получил 291 голос из 461. Процедура не обошлась без инцидентов и провокаций. Так, представительница одной из оппозиционных партий попыталась сорвать голосование, развернув плакат с призывом обратить внимание на внутренние проблемы после землетрясения и наводнения на полуострове Ното, где люди остались без жилья.

Ранее стало известно, что правительство Японии во главе с экс-главой Фумио Кисидой ушло в отставку. Избранный премьер займется формированием кабинета министров спустя некоторое время. Досрочные всеобщие выборы состоятся 27 октября.

#Япония #Выборы #голосование #токио #правительство #Сигэру Исиба
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