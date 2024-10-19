В Иране заявили, что убийство Синвара не остановит ХАМАС

Ликвидация израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара не остановит деятельность движения. Об этом в интервью турецкому каналу NTV заявили иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. По его словам, произошедшее лишь усилит решимость палестинцев.

«Гибель Синвара не остановит деятельность ХАМАС, а лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинской молодежи», - сказал министр.

Напомним, в четверг стало известно о гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Как рассказали в ЦАХАЛ, руководитель палестинского движения погиб от танкового выстрела во время боя в городе Рафах в секторе Газа. Он пытался скрыться в одном из зданий.

Пресс-служба Армия обороны Израиля также показала момент ликвидации. До этого были опубликованы кадры последних минут жизни лидера Яхьи Синвара.

По некоторым данным, движение теперь возглавит Халед Машаль. Ранее он был главой представительства ХАМАС за рубежом.