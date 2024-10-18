Дрон-разведчик и помощь США: как ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС

Будущее Ближнего Востока сейчас одна из главных тем мировых СМИ за последние сутки с момента ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. ЦАХАЛ не просто объявил об этом, а показал видео с последними минутами жизни главы полит-бюро, где в здание залетел дрон-разведчик. На кадрах видно, как лидер ХАМАС пытался отбиться обломками мебели, но промахнулся.

«Это послание для всех наших врагов: ЦАХАЛ доберется до любого, кто осмелится навредить гражданам Израиля или нашим силам безопасности. Наше правосудие вас настигнет», - заявил Министр обороны Израиля Йоав Галант.

Тело лидера ХАМАС израильские военные увезли с собой для проведения экспертизы ДНК, чтобы исключить ошибку. Ликвидацию Яхьи Синвара признали и в Газе. Митинги в память о Синваре прошли также и в Иордании.

«После его смерти мы повторяем, что его кровь будет и дальше вдохновлять нас на борьбу и стойкое сопротивление», - подчеркнул заместитель главы политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Эксперты считают, что смерть Синвара не приведёт к ликвидации ХАМАС, потому что появится новый руководитель, который по данным местных СМИ, уже выбран. С большой вероятностью это будет нынешний председатель политбюро партии Халед Машаль, однако эту информацию пока не подтвердили. В 1997 году агенты израильской разведки впрыснули ему яд в ухо, но он был спасен.

«Безусловно, будет ответ со стороны ХАМАС. В какой форме - это покажет время», - считает ведущий научный сотрудник центра института востоковедения Борис Долгов.

После ликвидации главы ХАМАС, на место убийства в Газу лично приехал начальник Генштаба Армии обороны Израиля. Он заявил, что израильские военные не остановятся, пока не освободят всех удерживаемых в секторе Газа заложников и не поймают всех радикалов ХАМАС.

«Это Синвара отдавал приказы и исполнял их. Я полагаю, что если бы мы оставили его в живых, он продолжал бы делать это», - заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Халеви напомнил о событиях 7 октября 2023 года. Во время празднования еврейского праздника Суккот, боевики палестинского движения взяли в плен более 250 человек. В ответ ЦАХАЛ начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. Нетаньяху призвал членов ХАМАС освободить израильских заложников и пообещал в этом случае сохранить им жизнь.

«Я хотел бы еще раз прямо заявить: ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало "дня после" ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Джо Байден заявил, что они помогали Израилю в ликвидации Синвара, они нашли его и передали данные, но в пентагоне утверждают, что их военные никакого отношения к убийству лидера ХАМАС не имеют.



«Хезболла» объявила о переходе на новый этап противостояния с Тель-Авивом, что приводит к накаливанию обстановки на Ближнем Востоке. В шиитском движении заявили, что с начала наземной операции в Ливане израильская армия потеряла 55 солдат, более 500 ранены. Также сообщают об уничтожении 20 израильских танков Меркава.

В свою очередь ЦАХАЛ принял решение о мобилизации резервной бригады для оперативных задач на севере Ливана, чтобы продолжить боевые действия против Хезболлы.