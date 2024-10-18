LBCI: Халед Машаль займет место Синвара в ХАМАС

Пост главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС после убийства Яхьи Синвара займет Халед Машаль, сообщает ряд СМИ, в том числе израильский «9 канал» и ливанский LBCI.

До сих пор Машаль был главой представительства палестинского движения за рубежом. Он взял на себя руководство движением. В частности, Машаль теперь отвечает за коммуникации с ключевыми сторонами переговоров по вопросам освобождения заложников.

По информации ливанского издания, руководство ХАМАС сообщило турецким, катарским и египетским посредникам о смерти Синвара в Тель-эль-Султане. В палестинском движении отметили, что теперь переговоры об обмене пленными и прекращении войны будут становиться все более трудными.

«9 канал» уточняет, что кандидатура Машаля - временное решение. В дальнейшем главой политбюро ХАМАС могут назвать другого человека.

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила уничтожение главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и показала видео, снятое предположительно перед его убийством.