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LBCI: Халед Машаль займет место Синвара в ХАМАС

Позже главой политбюро ХАМАС могут выбрать другого человека.
Владимир Рубанов 2024-10-18 06:26:46
© Фото: Momen Faiz ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пост главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС после убийства Яхьи Синвара займет Халед Машаль, сообщает ряд СМИ, в том числе израильский «9 канал» и ливанский LBCI.

До сих пор Машаль был главой представительства палестинского движения за рубежом. Он взял на себя руководство движением. В частности, Машаль теперь отвечает за коммуникации с ключевыми сторонами переговоров по вопросам освобождения заложников.

По информации ливанского издания, руководство ХАМАС сообщило турецким, катарским и египетским посредникам о смерти Синвара в Тель-эль-Султане. В палестинском движении отметили, что теперь переговоры об обмене пленными и прекращении войны будут становиться все более трудными.

«9 канал» уточняет, что кандидатура Машаля - временное решение. В дальнейшем главой политбюро ХАМАС могут назвать другого человека.

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила уничтожение главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и показала видео, снятое предположительно перед его убийством.

#убийство #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #Яхья Синвар #Халед Машаль
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