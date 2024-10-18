Зеленский считает, что, если США прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то ее возьмут на себя страны Евросоюза.

В эфире украинского телемарафона журналистка спросила у него, не устанет ли Запад оказывать помощь. На это Зеленский ответил, что они не позволят им это сделать.

«Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права, это наша обязанность», - заявил он на пресс-конференции.

Как утверждает Зеленский, лидеры стран ЕС уже высказались о возможных изменениях политики США в отношении конфликта на Украине. По его словам, у них есть «план Б», который подразумевает финансирование ими Киева.

Ранее глава киевского режима обратился к странам НАТО с призывом подготовить бригады для замены военных ВСУ на поле боя.

Дмитрий Песков уже говорил о том, что Зеленский пытается официально вовлечь НАТО в конфликт. По его словам, именно на это нацелен его «план», который он продвигает.