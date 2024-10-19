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Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

Сообщается, что ЦАХАЛ атаковал поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб.
Сергей Лебедев 2024-10-19 21:26:37
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Global Look Press

Сегодня израильская авиация сбросила фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Авиация израильской армии ударила фосфорными бомбами по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана», - цитирует агентство слова источника.

Ранее уже поступали сообщения о применении ЦАХАЛ фосфорных бомб. Отмечалось, что из-за этого на границе Израиля и Ливана даже образовалась «мертвая зона».

А на днях телеканал Al Mayadeen утверждал, что Армия обороны Израиля использовала фосфорные бомбы при ударе по школе с беженцами на севере Газы.

#Израиль #ВВС #ливан #ЦАХАЛ #фосфорная бомба
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