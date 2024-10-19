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Ил-76 с освобожденными 95 военнослужащими ВС РФ прибыл в Подмосковье

Вскоре бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
Андрей Вакула Сергей Лебедев 2024-10-19 18:52:03
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

На Родину вернулись 95 российских военных, которых ранее освободили из украинского плена. Сегодня вечером на аэродроме в Подмосковье приземлился самолет Ил-76 с нашими бойцами, сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Вскоре военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. Ранее бойцы смогли пообщаться с родственниками.

Напомним, возвращение россиян стало результатом переговорного процесса. В ходе обмена украинская сторона получила 95 пленных ВСУ.

Посреднические усилия при обмене военными оказали власти ОАЭ.

#армия #ВС РФ #Чкаловский #пленные #обмен
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