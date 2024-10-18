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Освобожденные из плена бойцы ВС РФ связались с родными

Сейчас освобожденные из украинского плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии.
2024-10-18 23:14:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими. На кадрах наши бойцы садятся в автобусы.

«Духом мы сильны, поэтому не надо отчаиваться. Пока эмоции переполняют, просто нет слов», - поделился один из военнослужащих.

Напомним, из украинского плена вернулись 95 бойцов. Столько же боевиков ВСУ были переданы украинской стороне.

Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Многим из них требуется не только медицинская, но и психологическая помощь. Также все они уже связались со своими родственниками.

Следующим шагом будет возвращение бойцов в Россию. Ведомственные медучреждения Минобороны готовы принять всех на лечение и реабилитацию. В ведомстве добавили, что посреднические усилия при обмене военными оказали власти ОАЭ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #плен #обмен
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