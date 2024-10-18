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МО РФ: 95 российских военных возвращены из украинского плена

Сейчас освобожденные бойцы находятся на территории Белоруссии.
2024-10-18 22:00:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня из украинского плена в результате переговорного процесса вернулись 95 российских военных. Их обменяли на аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также предоставлена связь с родственниками.

Вскоре военных доставят в Россию. В медучреждениях Минобороны РФ они пройдут реабилитацию и лечение.

В военном ведомстве отметили, при возвращении российских военных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пленные #МО РФ #обмен
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