МО РФ: 95 российских военных возвращены из украинского плена

Сегодня из украинского плена в результате переговорного процесса вернулись 95 российских военных. Их обменяли на аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также предоставлена связь с родственниками.

Вскоре военных доставят в Россию. В медучреждениях Минобороны РФ они пройдут реабилитацию и лечение.

В военном ведомстве отметили, при возвращении российских военных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.