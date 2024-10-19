Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед терактом на «СП»

Капитан датского островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен за несколько дней до теракта на «Северных потоках» недалеко от газопроводов обнаружил американские военные корабли с выключенными транспондерами. По его словам, ему велели «не говорить ни слова» об этом, говорится в публикации Politiken.

На расследование датских журналистов обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат поинтересовалась, опрашивали ли капитана шведские, немецкие и датские следователи, а также есть ли его слова в архивах расследования.

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», - сказала Мария Захарова.

Напомним, теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море. По данным расследования, которое ведет Германия, в подрыве могла участвовать группа из шести человек из числа украинских дайверов.

По мнению же американского журналиста Сеймура Херша, теракт подготовила администрация президента США Джо Байдена из-за опасения, что ФРГ, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.