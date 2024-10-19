МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На месте взрыва в жилом доме в Кирсанове нашли тело четвертого погибшего

В доме зафиксированы разрушения.
Карина Тазетдинова 2024-10-19 17:01:53
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Четвертое тело найдено на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области, сообщило МЧС России.

«При разборе завалов обнаружено тело четвертого погибшего», — следует из заявления в Telegram-канале.

Ранее стало известно о взрыве бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в городе.

Пожар локализовали и потушили открытое возгорание. Отмечается, что здание повреждено, есть разрушения. Полиция оцепила дом для защиты имущества, жильцам временно ограничили доступ в квартиры.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе.

#пожар #тамбовская область #режим ЧС #Кирсанов #Максим Егоров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 