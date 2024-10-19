На месте взрыва в жилом доме в Кирсанове нашли тело четвертого погибшего

Четвертое тело найдено на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области, сообщило МЧС России.

«При разборе завалов обнаружено тело четвертого погибшего», — следует из заявления в Telegram-канале.

Ранее стало известно о взрыве бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в городе.

Пожар локализовали и потушили открытое возгорание. Отмечается, что здание повреждено, есть разрушения. Полиция оцепила дом для защиты имущества, жильцам временно ограничили доступ в квартиры.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе.