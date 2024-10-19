Политики в Европе постоянно ищут возможности забыть историю, заявил «Звезде» министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович.

По всей Европе сносят памятники советским солдатам, чтобы стереть память о том, что Европу освободила русская Красная армия. На пьедестал снова возводятся личности, поддерживавшие нацистов, - особенно на Украине и в балтийских странах. Замалчивают информацию о концлагерях, куда свозили миллионы и миллионы неповинных жертв.

«Они хотят, чтобы мы забыли. Условие того, чтобы в будущем был мир, - это память о прошлом. Мы должны вместе бороться против перекраивания истории, мы не смеем этого допустить. Допустить сноса памятников. На это мы должны ответить воздвижением новых памятников, вспомнить каждого солдата, который отдал жизнь за свободу, расширять прекрасную традицию Бессмертного полка», - заявил Попович.

По его словам, мир не видел ничего прекраснее этого марша тысяч, миллионов людей, которые с честью и достоинством несут фотографиями своих предков.

Ранее неизвестные осквернили памятник советским солдатам в Болгарии. А в польском городе Новогард экскаватором снесли памятник советско-польскому братству по оружию.