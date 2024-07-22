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В Польше снесли памятник советско-польскому братству по оружию

Власти демонтировали монумент, установленный в городе Новогард.
Сергей Лебедев 2024-07-22 15:29:45
© Фото: Instytut Pamięci Narodowej, Youtube © Видео: Instytut Pamięci Narodowej, Youtube

Сегодня на северо-западе Польши в городе Новогард при помощи экскаватора снесли памятник советско-польскому братству по оружию. Об этом заявили в местном Институте национальной памяти.

Данный монумент был установлен 7 ноября 1972 года в 55-ю годовщину Великой Октябрьской революции. С 2017 года активисты неоднократно призывали демонтировать памятник.

Однако прежний мэр противился этому. На снос согласилась новая администрация города, которая пришла к власти в этом году.

Напомним, за последние два года в Польше в рамках так называемой «декоммунизации» демонтировали около четырех десятков памятников. Так, например, в Бжеге был снесен монумент воинам-красноармейцам.

#в стране и мире #Памятник #Польша #снос #Демонтаж #Новогард
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