Неизвестные осквернили памятник советским солдатам в Болгарии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова осудила действия софийских вандалов в отношении памятника советским солдатам на братской могиле в квартале Лозенец. Она назвала подобные поступки «визитной карточкой» местных русофобов, а также отметила, что власти Болгарии никак не реагируют на такие действия. Об этом сообщило посольство России в Болгарии в своем Telegram-канале.

«К сожалению, подобное кощунственное поведение стало визитной карточкой местных русофобов, которые таким образом якобы выражают "гражданскую позицию" при полном попустительстве властей», - говорится в сообщении.

Посольство также заявило, что надругательству над монументами в цивилизованном обществе не может быть никаких оправданий.

По данным дипломатического представительства России в Софии, соответствующее сообщение уже направлено в МИД Болгарии. В нем говорится о защите воинских мемориалов и памятников культуры как о безоговорочном обязательстве двух сторон в соответствии с рядом документов, в числе которых договор РФ с Республикой Болгария от 4 августа 1992 года.

Сообщается, что София уклоняется от выполнения своих обязательств. Ни один случай подобного вандализма не был наказан.