Тела троих человек нашли на Сахалине после ЧП с грузовым судном

Тела троих человек нашли в районе порта Корсаков в Сахалинской области, где затонуло грузовое судно «Григорий Ловцов», сообщили в МЧС России.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия, чтобы установить местонахождение еще двоих человек, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В субботу 19 октября спасатели нашли тело мужчины во время обследования берега от Первой Пади до порта Корсакова. Еще два тела подняли на борт вертолета Ми-8 МЧС России с поверхности моря.

Все тела передали полицейским для опознания.

По предварительным данным, на борту перевернувшегося 18 октября грузового судна «Григорий Ловцов» было восемь человек, сообщили следователи. Во время поисково-спасательных работ нашли тела троих. Один человек находится в больнице, еще двое не пострадали.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что один из пострадавших в результате ЧП находится в реанимации в тяжелом состоянии, второго выписали из стационара. Третьему пострадавшему сразу назначили амбулаторное наблюдение.

На месте крушения работают водолазы. Две группы от МЧС России и Морспасслужбы обследовали аварийное судно, завели и закрепили кормовой и носовой концевики тросов для дальнейшей манипуляции с судном. Поисковую операцию из-за непогоды приостановили, сообщили в МЧС.