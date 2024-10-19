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Вулин: если бы Россия все эти века не побеждала - не было бы Сербии

Вице-премьер Сербии заявил, что невозможно принять существование цивилизации, где нет России.
Владимир Рубанов 2024-10-19 13:01:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сербия не присоединится к антироссийским санкциям при действующей власти, заявил «Звезде» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Пока Александр Вучич находится во главе Сербии, пока я являюсь вице-премьером правительства Сербии - мы не присоединимся к, не станем частью антирусской истерики, не будем запрещать русским говорить на их языке, не перестанем учить в наших учебниках российскую историю, нашу историю, читать лучших писателей на планете - Достоевского или Толстого», - сказал он.

Вулин подчеркнул значение русской культуры в человеческой истории.

«Невозможно принять существование цивилизации, где нет России. Выбросите все, что русские дали цивилизации, и посмотрите, что останется. Это была бы цивилизация, не стоящая повторения», - заявил сербский вице-премьер.

По его словам, Сербия сохраняет военный нейтралитет, не станет входить в НАТО и сделает все для сохранения дружбы с Россией.

«Если бы Россия все эти века не побеждала - не было бы Сербии. Если Россия в этом конфликте мирового масштаба проиграет, Сербии придется туго. У нас общее прошлое, но и в будущем мы также видим нас вместе», - заявил Вулин.

Ранее вице-премьер Сербии заявил, что БРИКС является полноценной альтернативой Евросоюзу. Он отметил, что Белград готов к сотрудничеству с организациями, где ключевую роль играют уважающие военный нейтралитет дружественные государства.

#Сербия #Украина #александр вулин #наш эксклюзив #вице-премьер #Антироссийские санкции
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