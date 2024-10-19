Стало известно о возможных нарушениях Лерчек условий домашнего ареста

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) могла нарушить условия домашнего ареста. Она пользовалась интернетом, так как сотрудники ФСИН зафиксировали ее лайк под постами родственников в социальной сети. Она, предварительно, поставила отметки под публикациями после вступления в силу решения о мере пресечения, сообщает паблик Mash.

ГУФСИН позже сообщило, что фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны Чекалиной не зафиксировано, передает РИА Новости.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом с 4 октября до 26 ноября по делу о незаконном выводе из России 251 миллиона рублей.

Подобная мера пресечения была определена в отношении ее экс-мужа Валерии Артема. Бывшим супругам может грозить как минимум пять лет колонии и штраф до миллиона рублей за перевод средств на счет иностранного физлица.