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Стало известно о возможных нарушениях Лерчек условий домашнего ареста

Она могла поставила лайк в социальной сети уже после того, как решение о мере пресечения вступило в силу. Блогеру запрещено пользоваться интернетом.
Ирина Егорова 2024-10-19 12:10:19
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) могла нарушить условия домашнего ареста. Она пользовалась интернетом, так как сотрудники ФСИН зафиксировали ее лайк под постами родственников в социальной сети. Она, предварительно, поставила отметки под публикациями после вступления в силу решения о мере пресечения, сообщает паблик Mash. 

ГУФСИН позже сообщило, что фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны Чекалиной не зафиксировано, передает РИА Новости.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом с 4 октября до 26 ноября по делу о незаконном выводе из России 251 миллиона рублей. 

Подобная мера пресечения была определена в отношении ее экс-мужа Валерии Артема. Бывшим супругам может грозить как минимум пять лет колонии и штраф до миллиона рублей за перевод средств на счет иностранного физлица.

#в стране и мире #блогер #нарушения #Домашний арест #условия #валерия чекалина #лерчек
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