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ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в секторе Газа, 30 человек погибли

Еще 70 человек получили ранения, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 01:31:19
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа, пишет палестинский телеканал Al Aqsa. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 70 пострадали.

«Тридцать человек погибли, 70 пострадали в результате обстрела ряда домов в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия», - говорится в публикации.

О степени повреждения жилых построек лагеря не уточняется.

Напомним, Тель-Авив продолжает наносить удары по лагерям беженцев в секторе Газа, помимо Джабалии под обстрелы попадает лагерь Нусейрат в центре анклава. ЦАХАЛ использует авиацию и роботов-взрывников, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Лагерь беженцев #жертвы #Джабалия
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