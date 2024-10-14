По меньшей мере 19 человек погибли после удара по школе в Газе

Не менее 19 человек стали жертвами израильского удара по зданию школы в секторе Газа. Как сообщает агентство WAFA, внутри школы находились перемещенные лица.

Кроме погибших есть пострадавшие, их точное количество уточняется.

Накануне стало известно о гибели по меньшей мере 11 палестинцев после удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа и лагерю Джабалия на севере.

Кроме того, сообщалось о том, что ЦАХАЛ задействует роботов-взрывников для подрыва десятков жилых домов в Джабалии. Это привело к многочисленным жертвам, добавило агентство.