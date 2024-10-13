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Не менее 11 жителей Нусейрата и Джабалии погибли при ударах ЦАХАЛ

Семь человек погибли при ударе по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, еще четыре человека - при атаке на лагерь Джабалия на севере анклава.
Марина Крижановская 2024-10-13 06:12:06
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Удары израильской авиации по палестинским лагерям беженцев привели к гибели по меньшей мере 11 палестинцев. Речь идет о лагере Нусейрат в центре сектора Газа и лагере Джабалия на севере. Еще несколько граждан получили ранения.

По информации палестинского агентства WAFA, авианалеты произошли поздно ночью 12 октября.

«Вечером, в субботу, в результате налетов израильской авиации на лагеря Нусейрат и Джабалия в секторе Газа 11 жителей погибли и еще несколько получили ранения. Таким образом, число погибших в секторе с рассвета возросло до 37», - указало СМИ.

Кроме того, говорится о подрыве израильскими войсками при помощи роботов-взрывников десятков домов в Джабалии, что привело к многочисленным жертвам. Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала устанавливать некие грязевые заграждения на главных улицах между Газой и северной частью одноименного палестинского анклава. По мнению WAFA, это говорит о том, что израильтяне работают над отделением города от северных регионов.

В это же время в соседнем Ливане от действий ЦАХАЛ скончались не менее 11 человек. Израильские ВВС ударили по северной части арабской республики - населенным пунктам Эль-Муайсара и Дейр-Билла. В последнем районе преимущественно проживают христиане.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #палестино-израильский конфликт #лагерь Джабалия #лагерь Нусейрат #погибли люди
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