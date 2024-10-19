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США и Британия нанесли два удара по провинции Ходейда в Йемене

Под огнем оказался район Рас-Исса округа Ас-Салиф провинции Ходейда.
Ян Брацкий 2024-10-19 00:57:46
© Фото: Dane Wiedmann, Keystone Press Agency, Global Look Press

Истребители США и Великобритании нанесли два удара по позициям хуситов на западе Йемена. Под огнем оказалась провинция Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

«Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена», - сказал он.

В минувшую среду американские бомбардировщики нанесли удары по пяти укрепленным подземным хранилищам оружия в подконтрольных хуситам районах Йемена. В атаке участвовали самолеты «невидимки» ВВС СЩА В-2 Spirit.

По сообщениям Пентагона, в хранилищах якобы находились компоненты оружия для обстрела гражданских и военных кораблей по всему региону.

Напомним, силы западной коалиции наносят удары по хуситам с декабря прошлого года в рамках операции по охране судоходства в Красном море и Аденском заливе. В Йемене считают действия коалиции преступными.

#сша #Великобритания #Йемен #Хуситы #Обстрел
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