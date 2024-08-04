ВМС Великобритании сообщили, что торговое судно атаковали у Йемена

У берегов Йемена произошла атака на торговое судно, его поразили ракетой. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании в соцсети Х.

«Офицер по вопросам безопасности сообщает, что судно было поражено ракетой. Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено», - говорится в сообщении центра.

Атака произошла в 125 морских милях к востоку от Адена. Известно, что теперь судно продолжает путь к порту назначения.

Ранее случился еще один инцидент у побережья Йемена. По данным ВМС Британии, в 13 морских милях к югу от Мохи произошло подозрительное сближение с судном.