МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бомбардировщики - «невидимки» B-2 ВВС США ударили по складам хуситов

В Пентагоне заявили, что использование B-2 Spirit «демонстрирует возможности США по нанесению глобальных ударов в любое время и в любом месте».
Владимир Рубанов 2024-10-17 08:35:26
© Фото: defense.gov

Американские военные нанесли точечные удары по пяти укрепленным подземным хранилищам оружия в контролируемых хуситами районах Йемена, заявили в Пентагоне. В атаке участвовали в том числе бомбардировщики-«невидимки» ВВС США B-2 Spirit, говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина.

В хранилищах размещались компоненты оружия тех типов, которые хуситы использовали для поражения гражданских и военных судов по всему региону, утверждают в военном ведомстве США.

«Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей или укреплены», - говорится в сообщении.

В Пентагоне заявили, что использование бомбардировщиков-«невидимок» B-2 Spirit «демонстрирует возможности США по нанесению глобальных ударов для принятия мер против таких целей при необходимости в любое время и в любом месте».

США с союзниками наносят удары по силам движения «Ансар Аллах» в Йемене в рамках объявленной ими операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море с декабря 2023 года.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море и Аденском заливе в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа.

 

#бомбардировщик #сша #Пентагон #ВВС #B-2 Spirit #Йемен #Хуситы #B-2 Spirit Stealth Bomber
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 