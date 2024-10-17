Американские военные нанесли точечные удары по пяти укрепленным подземным хранилищам оружия в контролируемых хуситами районах Йемена, заявили в Пентагоне. В атаке участвовали в том числе бомбардировщики-«невидимки» ВВС США B-2 Spirit, говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина.

В хранилищах размещались компоненты оружия тех типов, которые хуситы использовали для поражения гражданских и военных судов по всему региону, утверждают в военном ведомстве США.

«Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей или укреплены», - говорится в сообщении.

В Пентагоне заявили, что использование бомбардировщиков-«невидимок» B-2 Spirit «демонстрирует возможности США по нанесению глобальных ударов для принятия мер против таких целей при необходимости в любое время и в любом месте».

США с союзниками наносят удары по силам движения «Ансар Аллах» в Йемене в рамках объявленной ими операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море с декабря 2023 года.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море и Аденском заливе в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа.